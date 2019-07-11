الوقف الشيعي يحمل الحكومة مسؤولية امن الدوائر من سطوة المجموعات المسلحة السائبة

2019/07/11 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حمل ديوان الوقف الشيعي، الخميس، الحكومة مسؤولية تأمين الدوائر من عمليات السطو التي تنفذها المجموعات المسلحة السائبة.ونفر الديوان في بيان الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اعتقال رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي”، مؤكدا ان “الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام والوكالات الإخبارية الالكترونية ومنها وكالة السومرية نيوز غير دقيقة وعارية عن الصحة، داعيا الى توخي الحذر في تغطياتها الإخبارية والتحقق من سلامة ودقة معلوماتها نظرا لمجافاتها الواقع”.

واوضح ان “رئيس ديوان الوقف الشيعي وعددا من مدراء الديوان تعرضوا الى اعتداء اثم من قبل مجموعة من المسلحين الملثمين على دار الضيافة الحسينية حيث صادرت أسلحة الحماية المكلفين بحماية الدار و رئيس الديوان وفرت منسحبة”، مستدركا ان “الاعتداء الذي حصل على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد والذي يسكنه رئيس الديوان ومجموعة من المدراء في الديوان “.

وفسر ان “تاريخ الاعتداءعصر يوم الأربعاء المصادف 10/7/2019 وفِي تمام الساعة 3.20 دقيقة بعد الظهر حيث اقتحمت مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان واعتدت على بعض أفراد الحماية وصادرت أسلحتهم وانسحبت ونحن هنا اذ نؤكد سلامة سماحته وانه بخير “.

وتابع ان ” مسؤولية الحكومة والجهات الأمنية توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة المجموعات المسلحة السائبة”.

وكانت قوة تابعة لعصائب اهل الحق مؤلفة من 7 عجلات نوع بيك من دون لوحات تسجيل ، اقتحمت منزل رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي مساء اليوم وسط العاصمة بغداد.

وقامت بضرب الحراس وكل من كان متواجد داخل الدار واخذ السلاح منهم وكذلك سحب جميع الموبايلات واجهزة الايكوم و كانت النية خطف رئيس ديوان الوقف الشيعي الا انهم لم يجدوه حيث كان في هذه الليلة في محافظة النجف الاشرف وخرجوا من دون اعتقال اي شخص”.

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