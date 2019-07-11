مصرع وإصابة 10 اشخاص بحريق الفندق وسط الناصرية

2019/07/11 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار..أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الخميس، بأن 10 اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح اثر الحريق الذي التهم فندقا وسط الناصرية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “حريقا كبيرا التهم فندق الجنوب قرب ديوان محافظة ذي قار وسط مدينة الناصرية”، مبينا أن “الحريق تتسبب بوفاة شخصين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح”.وأضاف المصدر، أن […]

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