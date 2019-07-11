2019/07/11 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن أسماء عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين في السعودية، زعم أنهم يشكلون فريق طيران “المهام الخاصة” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يقوم على نقل فرق الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي يأمر بها ابن سلمان.“مجتهد” وفي سلسلة تغريدات له بتويتر حيث يحظى بمتابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسماء.. مجتهد يكشف عن فرقة الاغتيالات الخاصة ببن سلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاسماء.. مجتهد يكشف عن فرقة الاغتيالات الخاصة ببن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).