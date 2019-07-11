فيسبوك تغري المستخدمين المبدعين بكسب المال

2019/07/11 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “فيسبوك” قبل انعقاد VidCon (أكبر احتفال عالمي بالفيديو الرقمي ومنشئي المحتوى عبر الإنترنت)، في كاليفورنيا، عن مجموعة خيارات لتحقيق المزيد من المال للمبدعين على منصاتها.وكشفت الشركة أنها ستقدم طرقا إضافية لكسب المال عبر موقعها، بدءا من منحهم القدرة على اختيار وضع الاعلانات ضمن الفيديو إلى بيع العناصر الافتراضية كالنجوم التي يمكن شراؤها أثناء

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