2019/07/11 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء عن توفر درجات وظيفية شاغرة لديها بعدد ( 256 ) درجة وظيفية وفقاً لما ورد بكتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة / قسم الملاك استنادا الى تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة /2019 المبلغة الينا بموجب كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد ( 4401 ) بتاريخ 11/2/2019 توفرت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تعلن عن توفر درجات وظيفية النعيم نيوز.

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