وزارة الداخلية تنفي الانباء بشأن وجود تنقلات في الوزارة طالت ضباطها وقياداتها

2019/07/11 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، امس الاربعاء، الانباء بشأن وجود تنقلات في الوزارة طالت ضباطها وقياداتها، فيما اشارت الى ان عمليات التدوير الوظيفي هو إجراء اداري وقانوني.وقال المكتب الاعلامي بالوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، انه “بناءا على ما تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار مفادها وجود تنقلات في وزارة الداخلية تطال ضباط وقيادات فيها، فاننا

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