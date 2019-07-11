هيجواين يقترب من العودة الى البريميرليج

2019/07/11 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أبدى نادي وست هام الإنجليزي رغبته في الحصول على خدمات لاعب فريق يوفنتوس جونزالو هيجواين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت شبكة “سكاي إيطاليا”، أن “وست هام لديه رغبة كبيرة في إعادة “هيجواين” إلى الدوري الإنجليزي مجدداً”، مبينة ان “إدارة المطارق تبحث عن مهاجم جديد لتعزيز صفوف الفريق”.وأشارت إلى أن “وست هام مُستعد […]

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