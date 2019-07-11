رئيس ريال مدريد يُعيد التفكير بضم نيمار

2019/07/11 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في ضم نيمار، بعدما تراجع مؤخرا عن فكرة التعاقد معه، لكن على ما يبدو أن نجم سان جيرمان مازال هدفًا للملكي.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة علم برغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار، لكن مسؤولي النادي الكتالوني على ثقة بأن نجمهم السابق سيتجاهل العرض.وتشير التقارير

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