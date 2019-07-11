اختتام فعاليات الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في أذربيجان

2019/07/11 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت ،امس الاربعاء، فعاليات الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في أذربيجان.

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