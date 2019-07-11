روسيا تختبر جيلا جديدا من المروحيات المتطورة

2019/07/11 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “مروحيات روسيا” أنها انتهت مؤخرا من اختبارات لقياس قدرة مروحيات “مي-38” المعدلة على تحمل ظروف الطقس القاسية.وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية “تم اختبار مروحيات مي-38 المعدلة بنجاح في ظروف الحرارة العالية والجبال المرتفعة، ونجحت هذه المروحيات في إثبات قدراتها في عشرات الطلعات التجريبية”.وأوضح بيان صادر عن المكتب “أن هذه المروحيات

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