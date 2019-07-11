وصول العملاق الغازي الى أقرب نقطة للارض

2019/07/11 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تابع عشاق الأحداث الفلكية والعلماء ظاهرة “المقابلة” المثيرة، ليلة الأربعاء 10 تموز ، حيث سيكون كوكب زحل مقابل كوكبنا ما يعني أنه سيكون مشرقا مرئيا للعين المجردة.وتعني “المقابلة” أن الكوكب سيكون في أقرب موقع ممكن له من الأرض، وهذا ما سيمنح سكان الأرض أفضل مشاهدة للعملاق الغازي وعدد من أقماره، […]

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