بالصور.. بلدية الموصل تعثر على قطعة اثرية عمرها اكثر من 300 عام

2019/07/11 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىعثرت ملاكات بلدية الموصل اثناء نشاطاتها اليومية في مناطق وازقة المدينة القديمة على قطعة اثرية تعود للعام 1103 هجرية.

وقال مصدر في دائرة اعلام بلدية الموصل انه “خلال توجه الملاكات الخدمية التابعة لقطاع المدينة القديمة الى احد الازقة هناك للكشف على انهيار احد الجدران مؤخراً في منطقة الرابعية.



عثرت تلك الملاكات على مخطوطة اثرية تعود للعام 1103 هجرية”.

وأضاف ان “خبراءا من الاثار حضروا الى الموقع، وقاموا برفعها وفحصها للتأكد منها، وبالتعاون مع قطاع المدينة القديمة التابع لبلدية الموصل جرى تسليمها الى المتحف بحضور ممثلي جهاز الامن الوطني والشرطة بموجب محضر رسمي”.

وكانت دائرة الاثار قد فرضت رقابة على كل الأعمال التي تُنفذ في مناطق الموصل القديمة، لما تحويه من اثار، تصل اعدادها الى 498 موقع معلن عنه، ولاتزال هناك مواقع اخرى تُكتشف تباعاً.

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