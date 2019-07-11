الوقف الشيعي: هذا ما جرى في دار الضيافة الذي يسكنه الموسوي و على الحكومة توفير الأمن

2019/07/11 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدر ديوان الوقف الشيعي، الخميس، بيانا بشأن “الاعتداء” على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد والذي يسكنه رئيس الديوان علاء الموسوي ومجموعة من المدراء في الديوان.

وقال الوقف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “في عصر يوم امس الأربعاء الموافق الـ 10 من تموز الحالي، اقتحمت مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي واعتدت على بعض أفراد الحماية وصادرت أسلحتهم وانسحبت”.

واضاف “اننا نؤكد سلامة الموسوي وانه بخير”، مشيرا الى ان “مسؤولية الحكومة والجهات الأمنية هو توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة المجموعات المسلحة السائبة”.

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