تعرف على جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم الخميس

2019/07/11 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ 32 من الفصل التشريعي الثاني، للسنة التشريعية الاولى، الدورة النيابية الرابعة، التي سيتم خلالها التصويت على عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منته ان “جدول اعمال الجلسة “يضمن، التصويت على عدة فقرات منها مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ومشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، والتوصيات الخاصة بازمة السكن”.

هذا ولم تحدد فقرة في جدول الاعمال للتصويت على مرشح لشغل منصب وزير التربية وكذلك الدرجات الخاصة”.

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