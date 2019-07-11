ناديا مراد توجه طلبا لرئيس حكومة كوردستان

2019/07/11 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- دعت سفيرة النوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل الايزيدية ناديا مراد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى العمل على ايجاد حلول لمشاكل الايزيديين.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجهتها مراد لبارزاني دعت فيها حكومة كوردستان الجديدة الى اخراج الميليشيات من سنجار وتوفير مناخ مستقر آمن للايزيديين في المنطقة.

وقالت مراد في الرسالة "آمل أن نعمل معا خلال الاشهر المقبلة على وضع حلول لمشاكل سنجار الأمنية والخدمية".

واكدت مراد وهي ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم داعش في العراق ان توفير الأمان للايزيديين سيساهم في عودتهم لمناطقهم وسيساهم في تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة.

ومنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2018 للايزيدية نادية مراد التي تعرضت لشتى انواع الممارسات الوحشية على يد مسلحي داعش في اعقاب استيلائهم على مدينة سنجار في آب اغسسطس 2014 قبل أن تفر منهم وتسرد معاناتها للعالم.

وصوت برلمان إقليم كوردستان يوم امس الاربعاء على منح الثقة لمسرور بارزاني ووزرائه بعد نحو شهر على تكليفه لتشكيل حكومة ائتلافية.

سوار أحمد

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