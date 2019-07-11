2019/07/11 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة النربية النيابية،اليوم الخميس، عن وجود مساع لإدراج منحة الطلبة في الموازنة .وبينت أنه تم تحديد 30 ألف دينار للتلميذ و50 ألف دينار للطالب شهرياً.وﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻌﺎد اﻟﻮاﺋﻠﻲ ,إن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ أُﻗﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﺪورة البرلمانية اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 30 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ المرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و50 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد أموال للطلاب شهرياً ..



ومساع لإدراج المنحة بالموازنة النعيم نيوز.

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