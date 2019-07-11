سلاح جو العراق يدك مواقع ’داعش’ على الحدود مع سوريا

2019/07/11 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع العراقية على موقعها الرسمي مشاهد مصورة لغارات نفذتها طائرات السلاح الجوي ضد مواقع لبقايا جماعة "داعش" الوهابية على الحدود العراقية ...

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