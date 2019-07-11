2019/07/11 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت النجمة الأمريكية “كاميلا كابيو” نجاحًا ساحقًا في أغنيتها ” Senorita” بالتعاون مع النجم الكندي “شون مينديز”، وطرحت حديثًا أغنية جديدة تحت عنوان Find U Again.تعاونت “كاميلا كابيو” مع المنتج الموسيقي “مارك رونسون” لإنتاج أغنيتها الجديدة، وقد أطلَّت في الفيديو المصوَّر بشكل مختلف عما اعتدنا عليه، فظهرت بشعر مستعار أشقر وملابس جريئة.تدور أحداث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاميلا كابيو تطرح أغنيتها Find U Again وكالة صدى الاعلام للانباء.

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