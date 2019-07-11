2019/07/11 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مكتب المرجع الديني آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله في الديوانية ومؤسسة كرم السجاد الخيريةيرئسه الشيخ سلام الربيعي ,مساء يوم الاربعاء, عوائل ( شهداء الخدمة ) موظفي مديرية بلدية الديوانية الذين استشهدوا اثناء تأدية عملهم.وقال الربيعي خلال زيارته عوائل الشهداء ان”شهداء خدمة النظافة مثلوا قيم عالية في أداء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجعية في الديوانية يزور عوائل (شهداء الخدمة) موظفي البلدية النعيم نيوز.

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