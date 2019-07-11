البعيجي : حكومة اقليم كردستان ضربت الاتفاق النفطي وقانون الموازنة عرض الحائط

2019/07/11 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن أئتلاف دولة القانون منصور البعيجي الرئاسات الثلاث مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى كالمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية ,عادا ذلك خرقا لماتم الاتفاق عليه بين الاقليم والحكومة.وقال في بيان صحفي ان: اقليم كردستان يتعامل بتعالي مع الحكومة الاتحادية من خلال رفضه تسليم النفط الى المركز […]

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