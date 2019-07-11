مصدر كردي يكشف لـ

2019/07/11 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف مصدر كردي رفيع في اقليم كردستان، عن الملفات التي سيناقشها رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وقال

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