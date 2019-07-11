العراق : التخلي عن الاتفاق النووي يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله

2019/07/11 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصفت وزارة الخارجية العراقية، التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، بانه يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله.

وقال ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية

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