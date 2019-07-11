2019/07/11 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يعلن جمع تواقيع لالزام الحكومة بعدم صرف اي مبالغ مالية للاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/11 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعلن جمع تواقيع لالزام الحكومة بعدم صرف اي مبالغ مالية للاقليم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعلن جمع تواقيع لالزام الحكومة بعدم صرف اي مبالغ مالية للاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).