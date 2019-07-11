حريق بمصفاة نفطية اقصى جنوب العراق

2019/07/11 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصادر اعلامية وشهود عيان يوم الخميس ان حريقا اندلع في مصفاة الشعيبة النفطي في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.

وقالت المصادر والشهود لشفق نيوز، ان حريقا اندلع في المصفاة صباح اليوم من دون معرف الاسباب.

واضافت المصادر والشهود ان فرق الاطفاء في البصرة كافحت الحريق وتمكنت من السيطرة عليه.

وتعتبر مصفاة الشعيبة من أهم وحدات التكرير في جنوب العراق، وتزود السوق المحلية بالمنتجات النفطية، وتقع المصفاة على مسافة 20 كم إلى الغرب من مدينة البصرة.

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