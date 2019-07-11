«القطرية» توقع اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار في واشنطن

2019/07/11 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وكالة الأنباء القطرية أمس الأربعاء، إن شركة الخطوط الجوية القطرية وقعت اتفاقيات في واشنطن هذا الأسبوع تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من خمسة مليارات دولار.

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل.

واجتمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لتبادل الآراء بشأن أحدث التطورات الاقليمية والدولية، بالاضافة إلى الروابط الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

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