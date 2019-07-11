هيئة التقاعد: رواتب المتقاعدين ستصل الى 800 ألف دينار كحد أدنى

2019/07/11 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكدت هيئة التقاعد العامة، استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة كـي كــارد وعــدم اسـتـبـدالـهـا الا برغبة المتقاعد، كاشفةً عـن وصول الراتب التقاعدي إلى 800 الف دينار كحد ادنى وفقا لقانون التقاعد الجديد.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بناء على الاجتماع التداولي المنعقد مع البنك المركزي العراقي لحصول موافقة البنك المــركــزي عـلـى اعـتـمـاد مـنـتـج مـاسـتـر كـارد فـي دفـع رواتــب المتقاعدين فانه تقرر استمرار دفـع رواتـب المتقاعدين ببطاقة الـدفـع الالـكـتـرونـي (كـي كـارد) وعدم استبدالها ببطاقة اخرى الا بناء عـلـى رغـبـة المـتـقـاعـد وبـطـلـب تحريري مـنـه وعـــدم اجــبــار اي مـتـقـاعـد عـلـى استبدال البطاقة".

واضافت الهيئة "تقرر ايضا اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني ماستر كارد (بــصــمــة مــع رقـــم ســـري) الــصــادرة عــن مــصــرف الــرافــديــن مــع الـشـركـة العالمية للبطاقة الذكية في دفـع رواتـب المتقاعدين الجدد المحالين على التقاعد".

بدوره، اوضـح رئيس الهيئة احمد الــســاعــدي، فــي تـصـريـح صـحـفـي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قــانــون الـتـقـاعـد الـجـديـد مـــازال قيد المــنــاقــشــة بـــين الــجــهــات الـحـكـومـيـة والـنـيـابـيـة مــن اجــل انــصــاف شـريـحـة المتقاعدين"، مبينا أن "التوجه النيابي سـيـكـون نـحـو اقــرار 800 الــف ديـنـار الى 750 الف دينار كحد ادنى للرواتب الـتـقـاعـديـة عـلـى ان يـتـم اقــرار الـقـانـون خـلال الـسـنـة الـجـديـدة لـكـون الارضـيـة مـهـيـأة لــذلــك".

وأضــاف الـسـاعـدي، أن "الـقـانـون الـجـديـد اقـتـرح تثبيت السن التقاعدية للرجال بـ63 سنة اجباريا واخـتـيـاريـا سـيـكـون 45 سـنـة بينما سيكون للنساء 55 عاما اجبارياً".





وبــشــأن اتــهــام الـهـيـئـة بـالـتـسـبـب في ضـيـاع رواتــب المـتـقـاعـديـن فـي الشهر الماضي ذكـر الساعدي انـه "غير دقيق كون رواتب المتقاعدين مربوطة بنظام مـصـرفـي وحـكـومـي ورقـابـي دقـيـق لا يمكن التلاعب به مطلقا".

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