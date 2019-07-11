وفاة وإصابة خمسة أشخاص في حريق فندق الجنوب بالناصرية

2019/07/11 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أعلن مدير عمليات صحة ذي قار، صلاح غياض، الخميس، وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق كبير اندلع في فندق الجنوب وسط المحافظة.

وقال غياض في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم إعلام الدائرة في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم عن اندلاع حريق في فندق الجنوب في الناصرية، مما أدى الى وفاة أثنين وإصابة ثلاثة اخرين، تم نقلهم الى مستشفى الحسين التعليمي”.وأوضح غياض، أن “اضرار كبيرة قد لحقت في الفندق اثر المشاهدة العينية ولدى اسعاف المصابين، من الفندق”.وكانت فرق الدفاع المدني قد اخمدت النيران التي اندلعت في الفندق، فيما تم انقاذ 10 أشخاص كانوا متواجدين خلال اندلاع الحريق”.انتهى

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