بالفيديو.. السيطرة على حريق اندلع في مصفى الشعيبة بالبصرة

2019/07/11 | 10:01

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بغداد اليوم - البصرة

سيطرت فرق الدفاع المدني، الخميس، 11 تموز، 2019، على حريق اندلع في مصفى الشعيبة غربي البصرة.

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