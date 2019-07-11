جمع تواقيع نيابية لالزام بغداد بعدم صرف اموال لاربيل

2019/07/11 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب عن أئتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، عن جمع تواقيع لاضافة فقرة في الموازنة تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية لاقليم كردستان اذا لم يسلم ٢٥٠ الف برميل يوميا لبغداد، محملا الرئاسات الثلاث مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى للمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية.[…]

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