2019/07/11 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير مصادر الرصد الجوي إلى ثبات درجات الحرارة خلال اليوم ويوم غد الجمعة وارتفاع في بعض المناطق .ويطرأ انخفاض بسيط وتدريجي على درجات الحرارة ابتداء من يوم السبت في معظم مناطق البلاد.الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي نشرت تقريراً جوياً بينت فيه أن الطقس خلال اليوم في المنطقتين الجنوبية والوسطى مشمس حار دون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس مشمس حار ..ودرجات حرارة عالية في الأيام المقبلة النعيم نيوز.

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