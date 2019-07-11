2019/07/11 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UkV4ieltWQo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيمنز تعلن رفع مستوى الطاقة الكهربائية بمقدار ثمانية الالف ميكاواط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيمنز تعلن رفع مستوى الطاقة الكهربائية بمقدار ثمانية الالف ميكاواط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).