2019/07/11 | 10:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: مشكلة نفط الإقليم لا تستوجب التصعيد الإعلامي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: la7Z28G08_E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: مشكلة نفط الإقليم لا تستوجب التصعيد الإعلامي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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