امانة بغداد تقيم مسابقة في مجال العمارة البغدادية شهر ايلول المقبل

2019/07/11 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن إعداد 8 مسابقات لتشجيع الافكار الابداعية بقيم العمارة البغدادية تنطلق في شهر ايلول المقبل .

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