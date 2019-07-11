ريال مدريد.. مطلوب 200 مليون يورو

2019/07/11 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج فريق ريال مدريد الإسباني إلى بيع المزيد من اللاعبين من أجل الحصول على خدمات الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا أو أي نجم آخر هذا الصيف.

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