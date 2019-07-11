غايب العميري : جرائم المتاجرة بالاعضاء البشرية مسيطر عليها

2019/07/11 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تحالف سائرون غايب العميري ان : جرائم المتاجرة بالاعضاء البشرية مسيطر عليها وليس كما يثار ببعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.وقال العميري : هناك دور كبير من وزارتي الداخلية والصحة لانهاء هذا الامر وعلى الجهات الاخرى ان يكون لها دور داعم للوزارتين ” مبينا ان” الوضع مسيطر عليه […]

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