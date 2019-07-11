طقس مشمس حار بدرجات حرارة دون الخمسين بعدة درجات

2019/07/11 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا بدرجات حرارة دون الخمسين بعدة درجات.وذكر بيان للهيئة ان ” طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمسا حارا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س تنشط الى (30-40 )كم/س خلال النهار بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي الشمالية طقس […]

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