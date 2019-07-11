البلداوي: هناك توجه لتقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات إلى 50 بالمئة

2019/07/11 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم إقراره قبل العطلة التشريعية للبرلمان.

وقال البلداوي، ان هناك توجه لتقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات الى خمسين بالمئة، لتكون موازية لما تم الخروج به بعد الانتخابات النيابية الاخيرة, مبينا أن اتفاقا سياسيا سيجري بين الكتل، وعلى اثره سيتم تحديد واجهة الانتخابات وموعدها وإلزام المفوضية والحكومة بإجراء عملية الاقتراع في موعدها المحدد.

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