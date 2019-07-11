القانونية النيابية تحذر من

2019/07/11 | 11:24

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بغداد:سومر نيوز

قال عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس اليوم الخميس، إن قانون تمليك العشوائيات وتحويل جنس الأر...

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