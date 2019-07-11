النزاهة تضبط مدير حسابات في صحَّة بابل لهدره 655 مليون دينار

2019/07/11 | 11:24

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن ضبط مدير حسابات في صحَّة بابل؛ لقيامه بهدر المال العامِّ عبر ...

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