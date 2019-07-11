قنبلة هواوي تقترب صور مسربة تكشف سر ميت 30 برو

2019/07/11 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المنتظر أن يصبح جهاز هواوي “ميت 30 برو” أحد أهم ركائز سوق الهواتف الذكية عند طرحه في الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري، بصرف النظر عما سيحدث في مسألة الحظر الأميركي المفروض على الشركة الصينية العملاقة.فبعد التعرف على هاتف ميت 30 برو من خلال صور مسربة، ظهرت صور أخرى للجهاز المقبل منهواوي، ويبدو أنه

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