أعمال الترميم تسكت جرس (بيك بن) في ذكرى مرور 160 عاما على قرعه

2019/07/11 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، بمرور 160 عاما على قرع جرس ساعته الشهيرة (بيك بن)، لكن الجرس الشهير لن يدوي للاحتفال بهذه المناسبة لأن برج

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