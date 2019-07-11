2019/07/11 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إنه كان راضيًا برد فعل فريقه تجاه تحضيرات ما قبل بداية الموسم، بعد التعادل وديًا بنتيجة 1-1 مع بوهميانز الأيرلندي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لامبارد يستهل مشواره مع تشيلسي بتعادل ودي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لامبارد يستهل مشواره مع تشيلسي بتعادل ودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).