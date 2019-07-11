باريس سان جيرمان يخفض سعر بيع نيمار

2019/07/11 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يُحسم مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريقه باريس سان جيرمان

الفرنسي.اللاعب البرازيلي لم يذهب لتدريبات فريقه استعدادًا للموسم الجديد،

واستنكر ناديه ذلك في بيان رسمي، ورد والده مؤكدًا أن باريس سان

جيرمان على علم بغياب نيمار.وفي ظل رغبة نيمار في العودة لناديه السابق برشلونة، توضح صحيفة "ذا

صن" البريطانية، أن باريس سان جيرمان خفض سعر بيع نيمار.وتوضح الصحيفة أن اللاعب الذي انتقل للنادي الفرنسي مقابل 222 مليون

يورو، متاح الآن للبيع مقابل 150 مليون يورو (135 مليون جنيه

إسترليني).ولم يغلق ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الباب أمام بيع

نيمار وصرّح: "نيمار يمكنه الرحيل إذا تلقينا عرضًا يناسب الجميع".

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