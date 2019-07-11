اغلاق 7مسارات لتسلل “داعش” الاجرامي في حوض حمرين

2019/07/11 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاربعاء، عن اغلاق 7 مسارات لتسلل تنظيم “ داعش” الإجرامي في حوض حمرين.وذكر الحسيني في تصريح تابعتة ـ/ميديا نيوز/، إن “ الحشد الشعبي نجح وبجهود مميزة في اغلاق 7 مسارات لتسلل خلايا تنظيم داعش في حوض حمرين(60كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الحسيني،ان “اغلاق مسارات تسلل تنظيم داعش تمثل […]

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