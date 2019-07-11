الرافدين يطلق سلف 10 ملايين لموظفي المستشفيات والكليات والشركات الأهلية

2019/07/11 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلق مصرف الرافدين سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الأهلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تقرر منح سلف 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص لمن راتبه الشهري يزيد عن 500 الف دينار".وأضاف البيان: "كما يمنح الموظف 5 ملايين دينار لمن راتبه الشهري الى مادون 500 الف دينار"، مشيرا إلى أن "مدة السلفة 5 سنوات".انتهى

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