نائب: الدورة البرلمانية الحالية هي الأضعف

2019/07/11 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب طلال الزوبعي، اليوم الخميس، ان الدورة البرلمانية الحالية هي الأضعف بين كل الدورات نتيجة ضعف إدارة الجلسات.

واضاف الزوبعي في تغريدة له على تويتر تابعها “النور نيوز” لذلك “فان تصحيح المسار التشريعي أصبح ضرورياً”.

وتابع “كي ينطلق ممثلو الشعب نحو التشريع أولاً و مراقبة أداء الحكومة ثانياً و محاربة المفسدين ثالثاً”.

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