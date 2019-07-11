جمع تواقيع برلمانية لإيقاف صرف أي مبالغ مالية لإقليم كردستان

2019/07/11 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع لالزام الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية لاقليم كردستان.

وقال البعيجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئاسات الثلاث تتحمل مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى للمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “هذا خرق لماتم الاتفاق عليه بين الاقليم والحكومة”.

وأوضح، ان “اقليم كردستان يتعامل بتعالي مع الحكومة الاتحادية من خلال رفضه تسليم النفط الى المركز حسب الاتفاق النفطي بالموازنة وهذا الامر لايمكن السكوت عليه نهائيا”، داعيا الرئاسات الثلاث الى “عدم السكوت والخروج من صمتها بسبب تجاوز اقليم كردستان القانون والدستور الذي نص على توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب بالتساوي”.





وأضاف، “جمعنا تواقيع نيابية من اجل اضافة فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية الى الاقليم اذا لم يصدر ٢٥٠ الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية”، مؤكدا ان “هذا حق طبيعي لضمان ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط لانه من غير المعقول ان تسلم واردات النفط الى الاقليم وهو يصدر النفط لصالحة”.

وتابع النائب، “اننا لسنا ضد شعبنا في اقليم كردستان ولكن لايمكن السكوت على عدم تسليم النفط والوردات الاخرى من قبل الاقليم الى الحكومة الاتحادية وهو يتسلم حصته من الموازنة العامة للبلد “، مشيرا الى اننا “نأمل من الحكومة الجديدة للاقليم ان تذعن للحكومة الاتحادية وتبتعد عن سياسية الحكومة السابقة وتطبق القانون والدستور وتبتعد عن اجواء الخلافات والازمات لانها لاتصب بمصلحة اي جهة”.

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