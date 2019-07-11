لم يبق من ما يسمى بـ

2019/07/11 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي اثناء تقدمها مع القوات الاخرى من الحشد والجيش اثناء تنفيذ عمليات "ارادة النصر" على ما يسمى بـ"المحكمة الشرعية في ولاية الجزيرة"، اذا ان حاكمها نزع رداءه وهرب قبل ان تصله قوات اللواء، كما عثرت على مواد لوجستية ومسكوكات (نقود) معدنية خاصة بالتنظيم وبعض سجلات داعش.يذكر ان قوات الحشد ...

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