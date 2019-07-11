المهندس يوجه باعادة النازحين الى قرية العوجة في صلاح الدين

2019/07/11 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس باعادة النازحين الى قرية العوجة في صلاح الدين.وقال موفدنا ان، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد عبد الجبار الكريم التقى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بحضور شيوخ و وجهاء قرية العوجة في محافظة صلاح الدين.واضاف الموفد ان، المهندس وجه بالمباشرة فوراً ...

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