بدء رحلات تفويج الحجاج للديار المقدسة بوصول طائرتين الى المدينة المنورة

2019/07/11 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت فجر اليوم الخميس اولى طائرتين تقلان حجاج عراقيين الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان اليوم إن “الهيئة بدأت اليوم بتفويج حجاج الجو، حيث وصلت اولى رحلتين انطلقتا من مطاري اربيل والنجف على متنهما (620) حاجا”.وأوضح، أن “تفويج الحجاج جوا […]

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